Zełenski: im więcej tego zła, tym trudniej o porozumienie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Europa praktycznie nieobecna za stołem rozmów. To błąd
Źródło: Reuters
W Genewie rozpocznie się dziś dwudniowa runda rozmów Ukraina - Rosja - USA w sprawie zakończenia rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że intensywne ataki Rosji na Ukrainę utrudniają rozmowy o porozumieniu pokojowym.

Waszyngton wywiera presję na Kijów, namawiając go do ustępstw, o czym w zeszłym tygodniu informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego Biały Dom chce, by wojna skończyła się przed latem, a Ukraina przeprowadziła wybory prezydenckie i oddała Rosji Donbas, mimo że Kreml nie kontroluje całości tego regionu.

W Genewie Ukrainę reprezentować będą sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow, szef Biura Prezydenta i były szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija oraz zastępca szefa wywiadu wojskowego generał Wadym Skibicki.

Rzecznik Kremla zapowiadał w piątek, że Władimir Medinski, doradca Władimira Putina, stanie na czele rosyjskiej delegacji na rozmowy w Genewie. Według Dmitrija Pieskowa jego obecność jest "konieczna" ze względu na omawianie kwestii terytorialnych.

Szef wywiadu wojskowego Igor Kostiukow i specjalny przedstawiciel przywódcy Rosji ds. inwestycji Kiriłł Dmitrijew uczestniczyli w poprzednich dwóch rundach negocjacji pokojowych w Abu Zabi. Ten ostatni będzie szefem osobnej delegacji dla omawiania współpracy gospodarczej z USA - powiadomił Pieskow. - Oczekujemy, że w Genewie odbędą się spotkania również w tym zakresie - dodał.

Trump mówi jedno, ambasador drugie. "Modlę się o pokój"
W skład delegacji amerykańskiej wejdą specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner - potwierdził w niedzielę Biały Dom.

Zełenski: im więcej tego zła, tym trudniej o porozumienie

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w poniedziałek, że intensywne ataki Rosji na Ukrainę utrudniają rozmowy o porozumieniu pokojowym. "Rosja, w ostatnich dniach zimowego chłodu, nie może oprzeć się pokusie i chce boleśnie uderzyć w Ukraińców" - zwrócił uwagę Zełenski.

"Im więcej tego zła ze strony Rosji, tym wszystkim będzie trudniej o jakiekolwiek porozumienie. Partnerzy powinni mieć tego świadomość. Przede wszystkim dotyczy to Stanów Zjednoczonych" - napisał ukraiński prezydent.

W codziennym nagraniu wideo Zełenski stwierdził, że rosyjskie ataki na Ukrainę "ewoluują". Kolejny raz ostrzegł przed nowymi, zmasowanymi uderzeniami, które, według ukraińskiego wywiadu, mają nastąpić w najbliższym czasie.

Dla nich wojna trwa całe życie. "Rośnie pokolenie, które nie zna innej rzeczywistości"
- Zło się rozwija, niestety. To kombinowane uderzenia, które wymagają szczególnej ochrony, odpowiedniego wsparcia ze strony partnerów. Każde opóźnienie w dostawach rakiet do obrony przeciwlotniczej, każda nieterminowa dostawa działa na rzecz zwiększania skali szkód spowodowanych uderzeniami - podkreślił.

- Wkrótce będziemy obchodzić już rok maksymalnie aktywnej dyplomacji, na którą zdecydowała się Ukraina. Zgodziliśmy się na wszystkie realistyczne propozycje Ameryki, począwszy od propozycji zawieszenia broni, bezwarunkowego i długotrwałego. Rosja kontynuuje szturmy na froncie i uderzenia na nasze miasta, na energetykę. Liczymy na to, że partnerzy będą działać, aby przymuszenie agresora do pokoju realnie działało - podkreślił Zełenski.

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: RONALD WITTEK/PAP/EPA

Wołodymyr Zełenski Ukraina Rosja Wojna w Ukrainie USA
