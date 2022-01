Negatywny wynik testu nie wystarczy. Francuski parlament za paszportem szczepionkowym

Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło w czwartek rano w pierwszym czytaniu rządową ustawę, która wprowadza paszport szczepionkowy w miejsce paszportu sanitarnego - poinformowała agencja AFP. Decyzję niżej izby parlamentu poprzedziły trzy dni burzliwych obrad. Zgodnie z przepisami z większości usług we Francji korzystać będą mogły jedynie osoby zaszczepione.

Zgodnie z ustawą osoby w wieku powyżej 12 lat będą musiały przedstawić dowód szczepień, aby móc wejść do restauracji, barów czy korzystać z międzyregionalnego transportu publicznego. Potwierdzenie negatywnego testu będzie umożliwiało jedynie dostęp do placówek i usług zdrowotnych. Od 16. roku życia paszport szczepionkowy będzie obowiązkowy dla chętnych do skorzystania z wycieczek szkolnych oraz zajęć okołoszkolnych i pozaszkolnych.