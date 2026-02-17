Pożar zabytkowego teatru. "Pozostało bardzo niewiele"

Pożar w zabytkowym teatrze Sannazaro w Neapolu Źródło: Narodowy Korpus Straży Pożarnej Włoch

Według służb pożar wybuchł w budynku w dzielnicy Chiaia, ale szybko rozprzestrzenił się na pobliski XIX-wieczny teatr. Płomienie spowodowały zawalenie się kopuły dachu i zniszczyły luksusowe ławy oraz rzędy złoconych lóż na pierwszym piętrze.

Dowódca straży pożarnej w Neapolu, Giuseppe Paduano, powiedział, że "z teatru pozostało bardzo niewiele". - Wewnątrz wciąż znajdują się niewielkie ogniska, które wkrótce ugasimy. Co do przyczyn, jest jeszcze za wcześnie, aby je określić - stwierdził.

Burmistrz Neapolu Gaetano Manfredi powiedział, że wstępne ustalenia sugerują, iż pożar wybuchł przypadkowo.

Pożar teatru Sannazaro w Neapolu Źródło: Narodowy Korpus Straży Pożarnej Włoch

"Głęboka rana"

Mieszkańcy poinformowali, że dławiący dym spowijał okolicę od świtu. Konieczna była ewakuacja 22 rodzin z okolicznych budynków. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala po zatruciu dymem, ale nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych ani poważnych obrażeniach.

Wnętrze teatru Sannazaro w Neapolu przed pożarem Źródło: Salvatore Laporta/KONTROLAB / Zuma Press / Forum

Manfredi, przybywając na miejsce zdarzenia, nazwał tę sytuację "wielkim smutkiem" i "głęboką raną" dla historii i kultury miasta.

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc właścicielom w odbudowie - zapewnił, dodając, że rząd centralny również będzie wspierał odbudowę.

Teatr został otwarty w 1847 roku i gościł wielu najsłynniejszych włoskich aktorów i dramatopisarzy. Jego obecny program łączy recitale muzyki klasycznej z gościnnymi produkcjami teatralnymi.

