Donald Trump kontynuuje wojnę z Iranem

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Każdego dnia od początku wojny w Iranie amerykańscy wojskowi sporządzają dla prezydenta Donalda Trumpa materiały wideo przedstawiające największe i najbardziej udane ataki na irańskie cele w ciągu ostatnich 48 godzin - poinformowała stacja NBC News, powołując się na trzech urzędników administracji Trumpa.

Codzienny raport trwa zazwyczaj około dwóch minut, a czasem dłużej - twierdzą urzędnicy. To seria klipów przedstawiających "wysadzane obiekty" - opisał jeden z nich.

Najważniejsze momenty bombardowania irańskiego sprzętu i obiektów wojskowych przez Centralne Dowództwo USA to nie jedyne informacje, jakie Trump otrzymuje na temat wojny. Urzędnicy poinformowali również, że Trump jest na bieżąco informowany przez czołowych przywódców, doradców wojskowych i wywiad. Zapoznaje się też z doniesieniami prasowymi.

Są wątpliwości, czy Trump dostaje pełne informacje

Takie relacje wzbudzają obawy wśród niektórych sojuszników Trumpa, że ​​może on nie otrzymywać pełnego obrazu wojny, która trwa już czwarty tydzień - stwierdzili dwaj obecni urzędnicy i jeden były.

Nagrania te potęgują według nich frustrację Trumpa związaną z doniesieniami medialnymi na temat wojny. Prezydent, powołując się na sukcesy przedstawiane w codziennych wideo, wyraża zdziwienie, dlaczego jego administracja nie może lepiej wpływać na narrację publiczną. Jeden z urzędników powiedział, że Trump miał pytać swoich współpracowników, dlaczego media nie podkreślają tego, co widzi.

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt odrzuciła tezę, jakoby Trump nie otrzymywał informacji o pełnym obrazie wojny.

Prezydent Donald Trump i jego ludzie w chwili ataku na Iran Źródło: Biały Dom

"To absolutnie fałszywe twierdzenie ze strony kogoś, kto nie był na spotkaniu" - przekazała Leavitt w oświadczeniu. "Każdy, kto uczestniczył w rozmowach z prezydentem Trumpem, wie, że aktywnie zabiega on o opinie wszystkich obecnych i oczekuje od wszystkich swoich głównych doradców całkowitej szczerości" - dodała.

Rzecznik Departamentu Obrony Sean Parnell stwierdził, że "Operacja Epicka Furia odniosła ogromny sukces, a siły USA wykonały misję z niezrównaną precyzją i osiągnęły każdy cel wyznaczony od samego początku". "Sekretarz Wojny Pete Hegseth pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem Trumpem w sprawie każdego aspektu operacji. Jesteśmy dumni z wyjątkowej postawy naszych żołnierzy i w pełni ufamy decyzjom głównego dowódcy" - dodał.

Prezydent i jego otoczenie wolą koncentrować się na zwycięstwach

Obecni i byli urzędnicy amerykańscy stwierdzili w rozmowie z NBC News, że wojsko nie jest w stanie informować Trumpa o każdym ataku, bo są ich setki każdego dnia. Dlatego głowa państwa otrzymuje starannie wyselekcjonowany materiał. Choć prezentuje on potencjał USA, nie odzwierciedla w pełni konfliktu.

- Nie możemy mu mówić o każdym wydarzeniu - skwitował urzędnik. Zauważył, że briefingi Trumpa zazwyczaj mają "lepszy odbiór" wśród współpracowników, gdy "koncentrują się na zwycięstwach USA". Dlatego informacje, które Trump otrzymuje na temat wojny, zazwyczaj kładą nacisk na sukcesy USA, a stosunkowo niewiele się mówi na temat działań Iranu.

Trump krytykuje media za relacje z wojny

Przykładem może być sytuacja, kiedy pięć samolotów zostało trafionych w irańskim ataku na bazę lotniczą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej. - Trump miał dowiedzieć się o tym z doniesień medialnych. Kiedy prezydent zapytał o tę sprawę, powiedziano mu, że samoloty nie zostały poważnie uszkodzone - opisał urzędnik.

Trump zareagował gniewnie na doniesienia medialne. Opublikował na portalu Truth Social wpis, w którym skrytykował relacje mediów i oskarżył dziennikarzy o to, że liczą na "przegranie wojny" przez Stany Zjednoczone.

- Zaufanie do mediów głównego nurtu jest na rekordowo niskim poziomie, a ich przytłaczająco negatywne i stronnicze relacje z operacji, która odniosła ogromny sukces, dowodzą, dlaczego prezydent jest słusznie sfrustrowany - powiedziała Leavitt. - Media poświęcają więcej czasu na fałszywe, anonimowe źródła, aby siać chaos, niż na sukcesy i zwycięstwa naszej wspaniałej armii Stanów Zjednoczonych nad reżimem irańskim - dodała.

