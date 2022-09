Rosja i Chiny łączą siły w kosmosie. Chcą zwiększyć dokładność swoich nawigacji satelitarnych

Umowę na temat strategicznej współpracy w zakresie projektów dotyczących nawigacji satelitarnej Chiny i Rosja podpisały we wtorek.

Oba państwa zgodziły się w niej na wybudowanie na swoim terytorium naziemnych stacji satelitarnych partnera. W związku z tym chińskie stacje powstaną w Obnińsku na zachodzie Rosji, Irkucku we wschodniej Syberii i w Pietropawłowsku Kamczackim na wschodzie kraju. Z kolei rosyjskie stacje zostaną zbudowane w trzech chińskich miastach - Changchun na północnym wschodzie kraju, Urumczi na północnym zachodzie i w Szanghaju na wschodzie.

Nawigacja satelitarna

Zarówno Rosja jak i Chiny rozwijają własne systemy nawigacji satelitarnej. Umożliwia im to niezależność od stworzonego przez Stany Zjednoczone systemu nawigacji GPS. Choć GPS został udostępniony do powszechnego użytku, jest to wciąż amerykański system wojskowy, stworzony przez Departament Obrony USA.