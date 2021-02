"Putin został personalnie obrażony i wyśmiany. Takich rzeczy tego typu osoba nie wybacza"

Moskiewski Sąd Miejski zastąpił karę w zawieszeniu dla Aleksieja Nawalnego wyrokiem kolonii karnej na 3,5 roku. Lider rosyjskiej opozycji spędził 10 miesięcy w areszcie domowym w 2014 roku, przez co rzeczywista kara to 2 lata i 8 miesięcy.

Ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich Jadwiga Rogoża podkreśliła w "Faktach o Świecie" w TVN24 BiS, że to "wyrok polityczny". – Więc przysługuje formalnie Nawalnemu apelacja, ale można przewidywać, że zakończy się bardzo podobnie, dlatego że władzom zależy na jego fizycznej izolacji – oceniła. Zwróciła uwagę, że ten rok będzie trudny dla Rosji, bo "będzie to rok pocovidowy, rok trudny gospodarczo i socjalnie, ale także rok, w którym odbywają się wybory parlamentarne".

- Jak widać po protestach, niezadowolenie, które miało charakter utajony, zaczyna się wydobywać na powierzchnię, więc władze się tego boją i chcą odizolować co najmniej jednostkę charyzmatyczną, zdeterminowaną, której wizerunek szczególnie dzisiaj mocno kontrastuje z wizerunkiem rosyjskich władz, więc ta jednostka musi być odizolowana, żeby dodatkowo nie pogorszyć notowań władz, nie zmobilizować elektoratu protestu i żeby nie podsycała i nie stanowiła katalizatora niezadowolenia, które się w Rosji coraz szerzej rozlewa – dodała.

"Nie należy liczyć, że coś się zmieni w decyzji sądu"

Była ambasador w Rosji, a teraz dyrektorka instytutu Strategie 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że "ten scenariusz został napisany i jest realizowany". – To był scenariusz skazania i oczywiście będzie odwołanie, ale zdecydowanie nie należy liczyć, że coś się zmieni w decyzji sądu, który jest kontynuacją wprost decyzji władz, a nawet samego Putina. - Nawalny nie z dnia na dzień, bo to jeszcze chwilę potrwa, trafi do kolonii karnej – dodała.