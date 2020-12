Nawalny oskarżany o malwersacje. "Wygląda na to, że Putin wpadł w histerię"

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował we wtorek o wszczęciu sprawy karnej wobec rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Dotyczy ona malwersacji finansowych - śledczy twierdzą, że Nawalny sprzeniewierzył część datków na swoją Fundację Walki z Korupcją.

Sam Nawalny komentując wszczęcie sprawy karnej ocenił, że "wygląda na to, że [rosyjski prezydent Władimir - przyp. red.] Putin wpadł w histerię".

Ostrzeżenie przed zmianą wyroku w zawieszeniu

Dzień wcześniej rosyjska Federalna Służba Więzienna (FSIN) zażądała od Nawalnego, by pilnie pojawił się w jej oddziale w Moskwie i oznajmiła, że nie wywiązuje się on z warunków obowiązujących go podczas odbywania kary w zawieszeniu. FSIN zagroziła, że będzie się ubiegać o zamianę wyroku w zawieszeniu, wydanego w 2014 roku, na pozbawienie wolności. Również wcześniej służby więzienne ostrzegały przed taką możliwością.