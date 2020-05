Naukowcy sugerują testowanie ścieków. "Gdy ktoś jest zakażony koronawirusem, emituje go do kanalizacji"

To nie pierwszy raz, gdy naukowcy chcą sprawdzać ścieki pod kątem epidemicznym. Badanie brudnej wody w wielu państwach od lat jest prowadzone w celu monitorowania obecności wirusa polio. Europejscy naukowcy biorą pod lupę ścieki, bo widzą w nich szansę na namierzenie ognisk COVID-19 i bezobjawowych nosicieli. - Większość ludzi wie, że wirus przenosi się z kropelkami wydalanymi z płuc, ale mało kto wie o tym, że jeszcze więcej cząsteczek wirusa przenosi się w kale. Nad tym pracujemy, śledzimy to, co dzieje się w toaletach, bo za każdym razem, gdy ktoś jest zakażony koronawirusem, emituje go do kanalizacji – mówi Davey Jones profesor nauk o środowisku Uniwersytetu w Bangor w Walii.