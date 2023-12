To może pomóc w walce z otyłością. "Odgrywa kluczową rolę w regulacji apetytu"

Mutacja genu ZFHX3 odgrywa kluczową rolę w regulacji apetytu - dowiedli brytyjscy naukowcy. Co więcej, badacze twierdzą, że mutacja - występująca u czterech procent ludzi - może utorować drogę nowym ukierunkowanym terapiom odchudzającym.

Mutacja genu a otyłość

- Po raz pierwszy wykazaliśmy rolę tego genu w zmianie wzrostu i bilansu energetycznego za pomocą mutacji zmieniającej białko, podobnej do wariantu występującego z niską częstotliwością w populacji ludzkiej - powiedziała dr Rebecca Dumbell, badaczka z Nottingham Trent University's School of Science and Technology, cytowana przez portal Sky News. Jak dodała, mutacja ZFHX3, która odgrywa podobną rolę u myszy i ludzi, może "wyjaśnić, dlaczego niektórzy ludzie mają mniejszy apetyt, w związku z czym nie przybierają na wadze tak bardzo jak inni".