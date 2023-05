Naukowcy odkryli w mózgu możliwą przyczynę nagłej śmierci łóżeczkowej

Wyniki nowych badań dotyczących przyczyn śmierci łóżeczkowej naukowcy z Boston Children's Hospital i Rady Children's Hospital w San Diego opublikowali w czwartek w czasopiśmie naukowym "Journal of Neuropathology & Experimental Neurology". Do tej pory wyjaśnienia szukano m.in. w występującym wśród niemowląt bezdechu, wadach genetycznych, wadach serca, czy zaburzeniach pracy mózgu. W nowym badaniu naukowcy skupili się na ostatnim z tych możliwych wyjaśnień i dokonali nowego odkrycia.

Nagła śmierć łóżeczkowa

Skłoniło to badaczy do wyciągnięcia nowego wniosku dotyczącego przyczyn przypadków śmierci wśród niemowląt. Stwierdzono, że gdy podczas snu dziecko nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, wspomniany receptor 5-HT2A powinien wyzwalać u niego naturalny instynkt łapania powietrza. Jednak jeśli występują w tym receptorze nieprawidłowości, to nie wysyła on odpowiedniego sygnału do mózgu dziecka, który pozwoliłby mu ponownie dotlenić mózg, co stwarza z kolei zagrożenie dla jego życia.