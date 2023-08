Dziwny długowieczny gryzoń pomoże wydłużyć życie człowieka?

Naukowcom udało się przenieść gen odpowiadający za długowieczność z golca piaskowego na myszy. Jak informują media, doprowadziło to do poprawy zdrowia i wydłużenia życia tej ostatniej.

Golce piaskowe, nazywane też nagimi kretoszczurami, to gryzonie żyjące na pustynnych obszarach Afryki Wschodniej. Słyną ze swojej długowieczności i odporności na choroby - są najdłużej żyjącymi gryzoniami. Naukowcy od dawna badali je pod tym kątem. W czasopiśmie naukowym "Nature", a za nim w innych mediach, opublikowano ostatnio wyniki badań, w trakcie których naukowcy przenieśli gen odpowiadający za długowieczność z golców piaskowych na myszy. Jak pisze independent.com, wynik badania to ogólna poprawa stanu zdrowia myszy i wydłużenie średniej długości życia o prawie 5 proc.

Nowe możliwości wydłużania życia człowieka?

Jak czytamy, chodzi o gen odpowiedzialny za wytwarzanie wielkocząsteczkowego kwasu hialuronowego (HMW-HA). Dzięki niej golec, nazywany przez niektórych jednym z najokropniejszych zwierząt świata, uzyskuje np. niezwykłą odporność na raka. W ramach badań zmodyfikowano genetycznie myszy tak, by otrzymały wersję tego genu od golca. Jak się okazało, dzięki temu również one mają teraz lepszą ochronę przed nowotworami. A do tego poprawia się ich ogólny stan zdrowia - mają mniej stanów zapalnych, czy zdrowsze jelita - finalnie rośnie więc ich długość życia.