Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA: na szczycie NATO Biden ogłosi długoterminowe zwiększenie sił w Europie

- Zobaczycie szereg krajów zobowiązujących się do zwiększenia swojego wkładu w obronę wschodniej flanki, ze szczególnym naciskiem na kraje bałtyckie, ale również inne państwa wschodniej flanki. Jutro Stany Zjednoczone ogłoszą konkretne zapowiedzi co do dodatkowych długoterminowych zobowiązań (w sprawie - red.) sił na lądzie, morzu i w powietrzu, na czas wykraczający poza obecny kryzys, jakkolwiek on będzie trwał - powiedział Sullivan podczas briefingu prasowego na pokładzie samolotu Air Force One w drodze na szczyt NATO w Madrycie.