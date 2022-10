NATO wzmocni ochronę infrastruktury krytycznej. W przyszłym tygodniu ćwiczenia nuklearne

Szef NATO ocenił, że groźby jądrowe "prezentowane przez Putina są niebezpieczne i nieodpowiedzialne". - Rosja wie, że wojna jądrowa to wojna, której nikt nie może wygrać. Jest to wojna, której nie można rozpętać - powiedział.

Jak przestać się martwić i podzielić się bombą? Co to jest Nuclear Sharing

"Bardzo ważne jest to, by Ukraina wygrała"

Szef NATO pytany był o to, czy nie obawia się, że przekazywanie przez państwa członkowskie broni Ukrainie osłabi ich własne możliwości obronne. - Sojusznicy przekazali bezprecedensowe wsparcie dla Ukrainy. (…) Jest to coś, z czego się cieszymy i zachęcamy jako NATO każdego sojusznika do takiego dziania - mówił.

- Jest to coś, co zostało wyjęte z arsenałów sojuszników. W ten sposób zmniejszyli swoje arsenały, ale trzeba było tak zrobić. Dla nas wszystkich bardzo ważne jest to, by Ukraina wygrała tę wojnę. Gdy Putin wygra, nie będzie to tylko porażka dla Ukrainy, ale coś bardzo niebezpiecznego dla nas wszystkich - zaznaczył.