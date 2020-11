Szef NATO zaprasza Bidena na przyszłoroczny szczyt. Mówi też o "trudnym dylemacie" Sojuszu

Prezydent elekt USA Joe Biden został zaproszony przez sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga na przyszłoroczny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego do Brukseli. Szef organizacji poinformował o tym na poniedziałkowej konferencji prasowej. Mówił też o dalszej obecności wojsk NATO w Afganistanie.

Poza Bidenem w posiedzeniu mają wziąć wszyscy inni szefowie państw i rządów krajów należących do organizacji. Stoltenberg zaznaczył, że na szczycie tym przedstawi propozycje, w jaki sposób dostosowywać NATO do obecnych wyzwań w ramach projektu NATO 2030.

Szef NATO Jens Stoltenberg EU2017EE Estonian Presidency/Wikimedia CC BY 2.0

Grupa ekspercka przedstawi propozycje zmian w organizacji

Wiosną tego roku szef Sojuszu powołał grupę ekspercką, której zadaniem jest pomóc w określeniu przyszłego kierunku rozwoju NATO. Eksperci będą przedstawiać ministrom spraw zagranicznych propozycje zmian w organizacji na spotkaniu, które będzie się obywało w wirtualnej formie we wtorek i środę.

W poniedziałek unijni ambasadorowie rozmawiali na temat dokumentu, który zawiera pięć założeń współpracy z przyszłą administracją USA. Są to: walka z pandemią COVID-19, ożywienie gospodarcze, walka ze zmianami klimatu, wspieranie multilateralizmu i wspólnych wartości oraz promowanie pokoju i bezpieczeństwa.

Szef Sojuszu o obecności wojsk NATO w Afganistanie

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Jens Stoltenberg mówił także o sytuacji wojsk NATO w Afganistanie. Jak stwierdził, NATO staje przed trudnym dylematem, czy wyjść z Afganistanu i zaryzykować, że ponownie stanie się on bezpieczną przystanią dla międzynarodowych terrorystów, czy zostać i ryzykować dłuższą misję z odnowioną przemocą.

O problemie tym mają we wtorek i środę rozmawiać ministrowie spraw zagranicznych państw NATO. Na razie nie są spodziewane żądne decyzje, bo Sojusz chce przedyskutować te sprawę z nową administracją USA.

Prezydent USA Donald Trump nakazał w wcześniej w listopadzie Pentagonowi wycofanie do połowy stycznia przyszłego roku dwóch tysięcy żołnierzy amerykańskich z Afganistanu . Afgańscy talibowie oświadczyli w reakcji, że to dobry krok naprzód, który pomoże zakończyć wojnę w ich kraju.

- Weszliśmy do Afganistanu, aby wesprzeć Stany Zjednoczone po atakach z 11 września i dopilnować, by kraj ten nigdy więcej nie był platformą do ataków na nasze ojczyzny dla międzynarodowych terrorystów - przypominał Stoltenbeg.