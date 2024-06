Złośliwe ataki hybrydowe to część nasilającej się aktywności, którą Rosja próbuje realizować na terytorium euroatlantyckim – oświadczyli we wtorek we wspólnym komunikacie prezydenci Polski, Łotwy i Rumunii, współprzewodniczący spotkania państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) w Rydze.