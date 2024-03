W rozmowie z amerykańską stacją Fox News szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis, który przebywa obecnie w USA, mówił, że "jeden raz może być błędem". - Ale jeśli pozwolimy, aby to się powtarzało, zostanie to odebrane jako zachęta. Dlatego musimy zmienić (...) naszą postawę i wysłać bardzo jasny komunikat, że jeśli to się powtórzy, rakiety lub drony zostaną zestrzelone - oświadczył.