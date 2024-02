Joe Biden o słowach Donalda Trumpa w sprawie Rosji i krajów NATO: niebezpieczny sygnał dla świata

Wypowiedź Donalda Trumpa to "niebezpieczny i, co szokujące, szczerze, nieamerykański sygnał dla świata" - powiedział prezydent USA Joe Biden, komentując w ten sposób słowa swojego poprzednika o tym, że nie będzie chronił przed Rosją członków NATO, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań finansowych.

Biden odniósł się we wtorek do szeroko komentowanych słów Trumpa wypowiedzianych podczas sobotniego wiecu wyborczego. Relacjonując rozmowę z niewymienionym z nazwiska przywódcą państwa NATO, były amerykański prezydent powiedział, że nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją państw NATO, które nie wypełniają swoich zobowiązań finansowych wobec Sojuszu, a nawet "zachęci Rosję", by zrobiła z takim krajem, "co chce".