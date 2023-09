BBC: rosyjski myśliwiec próbował zestrzelić brytyjski samolot nad Morzem Czarnym

Pilot rosyjskiego myśliwca próbował we wrześniu 2022 roku zestrzelić brytyjski samolot rozpoznawczy w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym - ujawniła w czwartek stacja BBC. Rosjanin miał wystrzelić dwie rakiety powietrze-powietrze, które jednak nie trafiły w cel. Według BBC, pilot miał błędnie sądzić, że otrzymał pozwolenie na oddanie strzału. Moskwa tłumaczyła później incydent "usterką techniczną".

Rosjanie próbowali zestrzelić brytyjski samolot

Jednak trzy wysokie rangą zachodnie źródła w sektorze obronnym mające wiedzę na temat incydentu z 29 września 2022 roku przekazały BBC, że rosyjska komunikacja przechwycona przez brytyjski samolot, na pokładzie którego mogło być do 30 osób, pokazuje obraz wydarzeń znacznie różniący się od oficjalnej wersji.

Wynika z niego, że gdy dwa rosyjskie myśliwce Su-27 zbliżyły się do samolotu rozpoznawczego RAF-u RC-135 Rivet Joint, otrzymały komunikat od swojego kontrolera ze stacji naziemnej. Jedno z zachodnich źródeł powiedziało BBC, że jego słowa brzmiały "macie cel". Ten niejednoznaczny zwrot został zinterpretowany przez jednego z rosyjskich pilotów jako zezwolenie na oddanie strzału.

W rezultacie rosyjski pilot wystrzelił rakietę powietrze-powietrze, która z powodzeniem została odpalona, ale nie trafiła w cel. Było to chybienie, a nie awaria, informuje BBC. Źródła cytowane przez stację przekazały, że następnie wybuchła kłótnia między dwoma rosyjskimi pilotami. Pilot drugiego myśliwca uważał, że nie otrzymali oni zezwolenia na oddanie strzału. Mimo to pierwszy pilot wystrzelił kolejny pocisk, który miał po prostu spaść ze skrzydła, co sugeruje, że broń albo działała nieprawidłowo, albo wystrzał został przerwany.