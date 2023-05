NATO o "poważnym ryzyku" rosyjskiego ataku na podmorską infrastrukturę krytyczną Zachodu

czytaj dalej

Wołodomyr Zełenski przybył w środę z wizytą do Helsinek, by spotkać się z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto. - Dzisiaj uzgadniamy to, żeby przyspieszyć realizację 15. pakietu obronnego. Rozpoczynamy również przygotowanie kolejnego - przekazał ukraiński przywódca podczas konferencji. Rozmawiał także z premierami Szwecji, Norwegii, Danii i Islandii, którzy zebrali się na jednodniowym szczycie przywódców państw nordyckich. Media w Kijowie relacjonują, że wizyta Zełenskiego w Finlandii jest "nieoczekiwana".