Kto zastąpi Jensa Stoltenberga? Politico: znany europejski przywódca ma poparcie Joe Bidena

Mark Rutte popierany przez Joe Bidena - twierdzi Politico

"Rośnie presja, by zatwierdzić kandydaturę Ruttego przed lipcowym szczytem NATO, który odbędzie się w Waszyngtonie w związku z 75. rocznicą powstania Sojuszu" - twierdzi portal. Do wyboru nowego szefa NATO potrzebna jest jednogłośna zgoda wszystkich 31 państw członkowskich. Politico zauważa, że poparcie będą więc też musiały wyrazić Turcja i Węgry, które w ostatnich miesiącach spowalniały proces przyjmowania Szwecji i Finlandii do Sojuszu. Według Bloomberga Turcja domaga się gwarancji, by Rutte jako potencjalny nowy szef Paktu Północnoatlantyckiego nie faworyzował krajów Unii Europejskiej, z kolei Węgry od dłuższego czasu są w sporze z premierem Holandii z powodu jego krytyki demokratycznego regresu w tym kraju.