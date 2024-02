Co dalej z NATO, jeśli wybory wygra Trump? Jego doradca chce zmian. Chodzi o artykuł 5

Pomysł na przekształcenie NATO w "sojusz wielopoziomowy"

- Jeśli prezydent Trump zostanie ponownie wybrany to, gdy wybór stanie się faktem, dałbym wszystkim to, co nazywamy sygnałem ostrzegawczym. Prawdopodobnie powiedziałbym, że to kierunek, w którym pójdziemy, by pozwolić na przygotowanie się, żebyśmy mogli o tym dyskutować w czerwcu (2025 r. - red.) - stwierdził. - Myślę, że to dojrzała rozmowa, którą należy przeprowadzić i jedna z wielu na temat bezpieczeństwa narodowego, które należy odbyć - dodał.