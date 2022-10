Szef NATO: Rosja nie może stosować fałszywych pretekstów do dalszej eskalacji

czytaj dalej

Środa jest 245. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosja nie może używać fałszywych pretekstów do dalszej eskalacji konfliktu na Ukrainie - powiedział we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, odnosząc się do oskarżenia, jakoby to Ukraina "planowała użycie brudnej bomby". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.