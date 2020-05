Trzeba "dokonać międzynarodowej oceny, by wszystko wyjaśnić". Szef NATO ostrzega przed Chinami i Rosją

Rosja i Chiny wykorzystują pandemię, by zdestabilizować Zachód - ostrzegł szef NATO w wywiadzie dla włoskiego dziennika "La Repubblica". Jak podkreślił, "kraje te posługują się propagandą i fake newsami".

Zdaniem Stoltenberga koronawirus ma pochodzenie naturalne, ale - jak zaznaczył - "otwarte pozostają niektóre kwestie". Dlatego, jak powiedział, trzeba "dokonać międzynarodowej oceny, by wszystko wyjaśnić". - Chińskie i rosyjskie siły rządowe i pozarządowe rozpowszechniły na masową skalę dezinformację i propagandę, by wypaczyć prawdę - oznajmił szef NATO. - Oczywiście - jak zaznaczył - pokazaliśmy, że jesteśmy zjednoczeni i że pomagamy sobie nawzajem, co stanowi najlepszą odpowiedź na fake news.