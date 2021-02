Apel o wyższe wydatki na obronność. Szefowi NATO chodzi o "bardziej sprawiedliwe rozłożenie kosztów"

Wspólne wyższe wydatki wzmocniłyby zobowiązanie do wzajemnej obrony i przyczyniłyby się do bardziej sprawiedliwego rozłożenia kosztów - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Poinformował, że chce skłonić Niemcy i inne kraje Sojuszu do wyższych wydatków na obronność.