Największy sojusz wojskowy na świecie. Tak rozszerzało się NATO

"Rosjan z daleka, Amerykanów przy sobie, a Niemców pod kontrolą"

Celem NATO, jak ujął to jego pierwszy sekretarz generalny, Hastings Lionel Ismay, było "to keep Russians out, the Americans in and the Germans down" (trzymać Rosjan z daleka, Amerykanów przy sobie, a Niemców pod kontrolą). Zgodnie z pierwszym punktem tej zasady, europejscy sojusznicy USA schronili się pod amerykańskim parasolem nuklearnym, niezbędnym wobec przewagi wojsk Układu Warszawskiego w Europie. Powstanie paktu gwarantowało pozostanie sił amerykańskich w Europie.