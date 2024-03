Czym jest i jak działa NATO? Członkostwo to przywilej, ale też zobowiązanie

25. rocznica przystąpienia Polski do NATO przypada na czas, gdy po raz pierwszy członkowie Sojuszu bezpośrednio graniczą z państwem, w którym trwa otwarta, pełnoskalowa wojna. Przeszło dwa lata po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę w całej Europie trwa wzmożona dyskusja na temat konieczności wzmacniania swojej obrony, a Polska znacząco zwiększa wydatki na siły zbrojne. Przy tej okazji przypominamy, co dokładnie oznacza członkostwo w NATO i jak ono działa.

NATO - co to jest

NATO zostało powołane do życia w 1949 roku, gdy 12 państw podpisało Traktat północnoatlantycki - wśród nich Stany Zjednoczone , Kanada , Wielka Brytania , Belgia , Dania , Francja , Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia i Włochy. To polityczno-wojskowy sojusz, mający gwarantować bezpieczeństwo zewnętrzne wszystkich jego członków poprzez wspólną, kolektywną obronę.

Artykuł 5. NATO - jak działa

Podstawą działania całego NATO jest artykuł 5. Traktatu północnoatlantyckiego, z którego wynika zasada "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". Przewiduje on, że napaść na któregokolwiek z członków NATO jest napaścią na wszystkie państwa członkowskie i w razie takiego ataku wszyscy pozostali członkowie zobowiązują się do udzielenia pomocy. Jak dotąd artykuł 5. został uruchomiony jedynie raz - przez Stany Zjednoczone po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

Innym kluczowym artykułem dla funkcjonowania NATO jest art. 4 . Przewiduje on, że jeśli zdaniem któregokolwiek z państw Sojuszu zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo jego lub innego państwa NATO, kraje członkowskie mogą odbyć wspólne konsultacje. Ma to umożliwić wspólne podjęcie decyzji lub działań w odpowiedzi na dany problem.

Do tej pory art. 4. uruchamiano siedem razy. Najwięcej razy - pięć - o konsultacje w jego ramach prosiła Turcja, a dwukrotnie zrobiła to też Polska. Po raz pierwszy wraz z Litwą i Łotwą w marcu 2014 roku po agresywnych działaniach Rosji w Ukrainie. Po raz drugi wraz z Bułgarią, Czechami, Słowacją, Rumunią i krajami bałtyckimi w lutym 2022 roku, w dniu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wydatki na obronność w NATO

Gwarancje bezpieczeństwa zapewnianie w ramach NATO mają sens tylko wówczas, gdy jego członkowie posiadają rzeczywisty potencjał odstraszania - zarówno polityczny, jak i wojskowy. Z tego powodu w 2006 roku ministrowie obrony państw NATO zgodzili się, by każde z państw Sojuszu przeznaczało na obronność co najmniej dwa procent swojego PKB.

Mimo tego zobowiązania, wciąż nie wszystkie państwa członkowskie wypełniają to kryterium. Według najnowszych danych za 2023 rok kryterium to spełniało jedynie 11 sojuszników. Rekordzistą pod względem wydatków wojskowych stała się natomiast Polska, która przeznaczała aż 3,9 proc. PKB.

Rosja przeciwna NATO

Polskie władze podkreślają, że najlepszym sposobem na to, by odstraszać Rosję przed potencjalną inwazją, jest inwestowanie we własną obronność. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, odnosząc się do rosnących wydatków Polski na armię, powiedział niedawno, że "jeśli będzie taka konieczność, jeśli Putin naprawdę nam zagrozi, podwoimy to, bo nie będziemy nigdy więcej rosyjską kolonią". Także premier Donald Tusk podkreślił, że Europa "musi wreszcie podjąć decyzje, które zrównoważą potencjał militarny Rosji i które spowodują, że Europa będzie nie gorzej, a lepiej uzbrojona i przygotowana do złych scenariuszy niż Rosja".