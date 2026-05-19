Świat

Grynkewich o amerykańskich wojskach w Europie. Proces "rozciągnięty na lata"

Generał Alexus Grynkewich o obecności wojsk USA w Europie. "Planowanie nadal jest realizowane"
Będziemy nadal pracować nad tymi planami i będę w tym uczestniczył zarówno po stronie europejskiej, jak i amerykańskiej - zapowiedział dowódca sił NATO w Europie generał Alexus Grynkewich, mówiąc o częściowym wycofaniu amerykańskich żołnierzy z kontynentu. Jak przekazał, w miarę jak europejski filar Sojuszu staje się silniejszy, USA mogą ograniczyć swoją obecność.

Na konferencji prasowej w Brukseli generał Alexus Grynkewich był pytany o szczegóły planów USA dotyczących wycofania amerykańskich żołnierzy z Europy. - Zgodnie z ogłoszeniem prezydenta [Donalda - red.] Trumpa wycofanych zostanie pięć tysięcy żołnierzy (...). Będzie to brygada pancerna, która powraca. Strona amerykańska ogłosiła także, że zostanie wstrzymane rozlokowanie - powiedział.

- Będą też pewne mniejsze modyfikacje, ale planowanie nadal jest realizowane w tej kwestii. Będzie to dotyczyć kolejnych kilkuset żołnierzy. Natomiast całkowita liczba to pięć tysięcy - dodał.

"Będziemy nadal pracować nad tymi planami"

Grynkewich stwierdził też, że "wiele się wydarzyło w Sojuszu". - Przede wszystkim państwa bałtyckie i Polska naprawdę intensywnie rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Ponadto chcę zwrócić uwagę na to, że brygada wielonarodowa na Łotwie z Kanadą jest w pełni operacyjna i wysoce efektywna. Także Niemcy rozbudowują swoją brygadę na Litwie, więc sojusznicy rozbudowują swój potencjał, dlatego siły amerykańskie mogą być wycofane - mówił.

- Będziemy nadal pracować nad tymi planami i będę w tym uczestniczył zarówno po stronie europejskiej, jak i amerykańskiej tak, aby zapewnić odpowiednią pozycję odstraszania - zapowiedział dowódca sił NATO w Europie.

Grynkewich dopytywany o plany odnośnie rozlokowania amerykańskich żołnierzy w Europie wyjaśnił, że w miarę jak europejski filar Sojuszu staje się silniejszy, USA mogą ograniczyć swoją obecność na kontynencie i ograniczyć się do zapewniania jedynie tych kluczowych zdolności, których sojusznicy nie są jeszcze w stanie zapewnić.

Dodał też, że nie może podać dokładnego harmonogramu, a sam proces "jest rozciągnięty na lata".

Na początku maja Pentagon zapowiedział wycofanie pięciu tysięcy żołnierzy z Niemiec. Z kolei w piątek Reuters poinformował - powołując się na dwóch wypowiadających się anonimowo amerykańskich urzędników - że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. Stacja CNN podała natomiast, powołując się na źródła w resorcie wojny USA, że decyzja o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie.

Premier Donald Tusk zaznaczył w poniedziałek, że nie ma alternatywy dla przyjaźni oraz współpracy polsko-amerykańskiej i europejsko-amerykańskiej. Dodał, że Polska zawsze będzie oczekiwała od sojuszników tego samego, co sama wobec nich prezentuje: szacunku i przewidywalności.

We wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odbył telefoniczną rozmowę z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. "Wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone. Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła" - przekazał w mediach społecznościowych.

pc

Źródło: TVN24, PAP
