Wyboista droga Szwecji do NATO. Rozszerzenie "musi nastąpić jak najszybciej", "jest nadzieja"

Za dwa tygodnie rozpocznie się szczyt NATO w Wilnie. Szwecja liczy, że do tego czasu uda jej się wejść do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Na drodze Sztokholmu wciąż stoją Ankara i Budapeszt. Szef NATO Jens Stoltenberg zapowiedział w poniedziałek, że przed lipcowym szczytem sojuszu dojdzie do spotkanie w Brukseli wysokiej rangi urzędników Turcji i Szwecji. Optymistycznie o perspektywie rozszerzenia sojuszu wypowiedział się premier Kanady Justin Trudeau, a swoje wsparcie dla wyraził szef MSZ Wielkiej Brytanii James Cleveryly.

Spotkanie liderów państw Sojuszu Północnoatlantyckiego odbędzie się w dniach 11-12 lipca w Wilnie. Szwecja liczy, że do tego czasu stanie się formalnie członkiem NATO.

Obecnie, z powodu odmowy ratyfikacji przez Turcję oraz zwlekania przez Węgry, kraj ten opiera swoją obronność na umowach o wzajemnej pomocy z kilkoma krajami, w tym Finlandią. Wejście Finów do NATO osłabia tę współpracę, gdyż Finlandia będzie koncentrować się na współpracy z Sojuszem. W okresie przejściowym na drodze do NATO Sztokholm, w przypadku zagrożenia, uzyskał obietnicę pomocy m.in. od Wielkiej Brytanii oraz USA .Jednocześnie trwają prace nad dostosowaniem szwedzkiego wojska do wspólnego działania z NATO. Rząd zezwolił na stacjonowanie sojuszniczych armii na szwedzkim terytorium.

Stoltenberg zapowiada spotkanie na linii Turcja-Szwecja. Trudeau: jest nadzieja

Sekretarz generalny NATO zapowiedział w poniedziałek, że przed szczytem w Wilnie wysokiej rangi urzędnicy Turcji i Szwecji spotkają się w Brukseli.

Spotkanie ministrów obrony państw NATO w Brukseli PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

W spotkaniu mają uczestniczyć ministrowie spraw zagranicznych, a także szefowie wywiadów oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa - dodał cytowany przez agencję Reutera Stoltenberg. Celem brukselskich rozmów ma być dokończenie akcesji Szwecji do NATO.

- Jest nadzieja, że rozmowy między chwilą obecną a szczytem NATO w Wilnie przyniosą pozytywne skutki - powiedział premier Kanady Justin Trudeau pytany w Reykjaviku o możliwość skutecznych nacisków na Turcję i Węgry w sprawie zakończenia przez te kraje procesu ratyfikacji członkostwa Szwecji w NATO.

Justin Trudeau na Islandii PAP/EPA/ANTON BRINK

Wielka Brytania wspiera Szwecję

Brytyjskie MSZ poinformowało, że minister spraw zagranicznych James Cleverly odwiedzi w przyszłym tygodniu Szwecję, aby udzielić pełnego poparcia kandydaturze tego kraju do członkostwa w NATO przed szczytem w Wilnie.

- Moje przesłanie do naszych szwedzkich przyjaciół jest jasne: Wielka Brytania robi wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć ich przystąpienie do NATO, co musi nastąpić jak najszybciej, aby wzmocnić naszą obronę i uczynić nas wszystkich bezpieczniejszymi - oznajmił przed planowaną wizytą brytyjski minister.

Szwecja stara się o akcesję do NATO Shutterstock

Rozmowy szefa brytyjskiej dyplomacji ze szwedzkim ministrem spraw zagranicznych Tobiasem Billstromem będą dotyczyły współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, wsparcia dla Ukrainy oraz wyzwania ze strony Chin i walki z nielegalną migracją. Minister spraw zagranicznych spotka się również ze szwedzkim ministrem obrony Palem Jonsonem, aby omówić zacieśnienie współpracy obronnej, w tym wspólne ćwiczenia i szkolenia oddziałów sił zbrojnych Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Erdogan stawia warunek

Ankara stawia weto w kwestii przyjęcia Szwecji do sojuszu z powodu aktywności w tym kraju opozycji kurdyjskiej - w tym Partii Pracujących Kurdystanu, uważanej przez Ankarę za organizację terrorystyczną.

Żeby udobruchać Ankarę, Sztokholm zaostrzył przepisy antyterrorystyczne, wprowadzając możliwość karania również za wspieranie organizacji terrorystycznych. Jednak tureckie władze są oburzone organizowanymi wciąż w Szwecji kurdyjskimi demonstracjami. Protesty z uwagi na wolność wypowiedzi wpisaną do szwedzkiej konstytucji nie mogą zostać zakazane, ale Turcja domaga się zablokowania tych demonstracji.

Recep Tayyip Erdogan NECAT SAVAS/PAP/EPA

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył w poniedziałek, że władze Szwecji muszą powstrzymać odbywające się w Sztokholmie manifestacje zwolenników zdelegalizowanej Partii Pracujących Kurdystanu, aby uzyskać zielone światło dla swojej kandydatury do członkostwa w NATO.

Jak pisze agencja Reutera, Erdogan przekonywał Stoltenberga, że Turcja "ma konstruktywne podejście" w sprawie rozwiązania kwestii członkostwa Szwecji w NATO. Jednak - jego zdaniem - wprowadzone przez Sztokholm zmiany przepisów dotyczących terroryzmu, których domagała się Ankara, są "bez znaczenia", skoro zwolennicy PKK organizują w stolicy demonstracje.

Etapy rozszerzania się NATO PAP/Maciej Zieliński

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:momo / prpb

Źródło: PAP