Natalia Estemirowa walczyła o prawa człowieka, została zastrzelona. Trybunał w Strasburgu wydał orzeczenie w sprawie zabójstwa

Sędziowie trybunału uznali, że państwo rosyjskie nie dopuściło się naruszenia artykułu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówiącego o prawie do życia. Zastrzegli, że nie mogą ocenić staranności śledztwa, ponieważ władze Rosji nie przedstawiły jego pełnej dokumentacji, co jest naruszeniem konwencji praw człowieka. Zaapelowali do Rosji o ustalenie okoliczności zabójstwa, zidentyfikowanie jego sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Orzekli odszkodowanie ze strony państwa dla bliskich Estemirowej. Rosja ma im zapłacić 20 tysięcy euro (ponad 90 tys. zł).