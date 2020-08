"Nie jestem bardzo religijny, ale o to się modliłem". Elon Musk przywitał astronautów

Po dwóch miesiącach od startu kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną, astronauci Robert Behnken i Douglas Hurley powrócili w niedzielę na Ziemię. - Cały świat może spojrzeć na to, jako na osiągnięcie ludzkości - mówił podczas ceremonii powitalnej w Centrum Lotów Kosmicznych w Houston właściciel SpaceX Elon Musk.

"To było jak wieloletnia odyseja"

- To było jak wieloletnia odyseja. Mija pięć lat odkąd zaczęliśmy z Bobem pracować nad tym programem - mówił Douglas Hurley na ceremonii powitalnej w Centrum Lotów Kosmicznych im. Lyndona B. Johnsona w Houston, w Teksasie.

Drugi astronauta, Robert Behnken, stwierdził, że "jest coś wyjątkowego w tym, że możemy wysłać i sprowadzić naszych astronautów do domu". - Przez wiele lat nie mieliśmy takiej możliwości. Myślę więc, że obywaj jesteśmy super dumni, że mogliśmy być małą częścią tego zespołu, któremu udało się sprowadzić załogę na wybrzeże Florydy, do Ameryki - powiedział.

Lot statku Dragon to historyczna misja NASA oraz SpaceX. Był to pierwszy lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną z terytorium USA od blisko 10 lat.

Musk: nie jestem bardzo religijny, ale o to się modliłem

- Nie jestem bardzo religijny, ale o to się modliłem - przyznał szef SpaceX Elon Musk na ceremonii przywitania astronautów w Houston. Jak mówił, "jest w tym coś, że cały świat może czerpać z tego przyjemność i spojrzeć na to, jako na osiągnięcie całej ludzkości".

- Mamy trudny czas, w którym nie możemy liczyć na wiele dobrych wiadomości. Myślę jednak, że to była jedna z tych chwil, które są uniwersalnie dobre dla każdego, bez względu na to w jakim punkcie na Ziemi się znajdujesz. To dobra rzecz i liczę, że rozświetli wasz dzień - powiedział Musk.