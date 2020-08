Dragon z astronautami wodował na Oceanie Atlantyckim. "Witamy z powrotem na planecie Ziemia"

W niedzielę w TVN24 GO można było oglądać transmisję z wodowania kapsuły w Oceanie Atlantyckim. Transmisję VOD można obejrzeć w serwisie jeszcze przez tydzień, do 9 sierpnia.

Powrót astronautów do domu rozpoczął się w sobotę

Behnken i Hurley spędzili na stacji dwa miesiące. W sobotę rozpoczęli powrót do domu. Pierwszym jego punktem było uroczyste pożegnanie, które rozpoczęło się o godzinie 15.10 czasu polskiego. Transmisję z tego wydarzenia z tłumaczeniem na język polski można było oglądać na TVN24 GO.

Robert Behnken i Douglas Hurley podczas uroczystego pożegnania otrzymali flagę USA. - Ta flaga spędziła tutaj trochę czasu, około dziewięciu lat, odkąd wróciliśmy na ISS. Jestem dumny, że przywieziemy ją z powrotem do domu, zobaczymy, co będzie dalej, jak przebiegnie jej podróż na Księżyc - powiedział Douglas Hurley.

- Trudno jest ująć w słowa, jakie to uczucie, być częścią tej ekspedycji, to będzie wspomnienie na całe życie - podkreślił.

Ostatni sen w kosmosie

W niedzielę poinformowano, że astronautów obudzili ich synowie. - Dzień dobry, Dragon Endeavor - powiedział syn Hurleya w nagranej wiadomości wysłanej do kapsuły. - Cieszę się, że poleciałeś w kosmos, ale jestem jeszcze szczęśliwszy, że wracasz do domu - dodał.

Powrót na Ziemię

- Dzięki za wykonanie najtrudniejszych i najważniejszych części załogowego lotu kosmicznego - wprowadzenie nas na orbitę i doprowadzenie do domu - powiedział Behnken do kontroli lotów SpaceX w Hawthorne w Kalifornii, kiedy drzwi włazu zostały otwarte. - Jestem po prostu dumny, że jestem niewielką częścią tych wszystkich wysiłków, aby przenieść firmę i ludzi na stację kosmiczną i ze stacji kosmicznej - powiedział Hurley, pokazując kciuki do góry, gdy został wyciągnięty ze statku kosmicznego na noszach - jest to normalna procedura dostosowywania się astronautów do grawitacji Ziemi.