"Solidaryzujemy się z Polską". Jest zapowiedź sekretarza generalnego NATO
Sekretarz generalny NATO poinformował na platformie X o przeprowadzeniu rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie nocnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. "W odpowiedzi poderwano samoloty NATO. Solidaryzujemy się z Polską oraz będziemy dalej wzmacniać naszą zdolność do odstraszania i obrony" - zapowiedział Mark Rutte.
"Ten incydent jest ewidentnie niebezpieczny - jest konsekwencją trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Potępiam ataki Rosji, jak również jej trwającą wojnę. Nadal jesteśmy zjednoczeni jako sojusznicy i będziemy nadal wspierać Ukrainę" - napisał.
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Trzy obiekty
W czasie zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę w nocy z czwartku na piątek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że obiekty spadły w trzech miejscach, są to: Mołodycz w powiecie jarosławskim, Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.
W dwóch przypadkach jest obecnie mowa o rakiecie, w trzecim - najprawdopodobniej o dronie odrzutowym.
Premier Donald Tusk przekazał, że chodzi na pewno o obiekty rosyjskie. - Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji - poinformował na konferencji prasowej.
Szef rządu zapowiedział też, że w sobotę sekretarz generalny NATO Mark Rutte będzie w Warszawie.