Świat "Solidaryzujemy się z Polską". Jest zapowiedź sekretarza generalnego NATO Oprac. Kamila Grenczyn |

Tusk: trzy rosyjskie obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

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Sekretarz generalny NATO poinformował na platformie X o przeprowadzeniu rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie nocnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. "W odpowiedzi poderwano samoloty NATO. Solidaryzujemy się z Polską oraz będziemy dalej wzmacniać naszą zdolność do odstraszania i obrony" - zapowiedział Mark Rutte.

"Ten incydent jest ewidentnie niebezpieczny - jest konsekwencją trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Potępiam ataki Rosji, jak również jej trwającą wojnę. Nadal jesteśmy zjednoczeni jako sojusznicy i będziemy nadal wspierać Ukrainę" - napisał.

Spoke with @donaldtusk about the grave violations of Polish airspace overnight. NATO jets were scrambled in response. We stand in solidarity with Poland and will continue to strengthen our ability to deter and defend.



This incident is clearly dangerous - a consequence of… — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 20, 2026 Rozwiń

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Trzy obiekty

W czasie zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę w nocy z czwartku na piątek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że obiekty spadły w trzech miejscach, są to: Mołodycz w powiecie jarosławskim, Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

W dwóch przypadkach jest obecnie mowa o rakiecie, w trzecim - najprawdopodobniej o dronie odrzutowym.

Premier Donald Tusk przekazał, że chodzi na pewno o obiekty rosyjskie. - Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji - poinformował na konferencji prasowej.

Szef rządu zapowiedział też, że w sobotę sekretarz generalny NATO Mark Rutte będzie w Warszawie.