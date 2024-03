Regularne sięganie po gazowane napoje z dodatkiem słodzików może zwiększać ryzyko wystąpienia jednej z form arytmii serca nawet o 20 procent - wskazują wyniki badania, opublikowanego we wtorek w "Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology". Nieleczone zaburzenie może zaś prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym udaru mózgu czy zawału.

Regularne picie sztucznie słodzonych napojów powiązane jest z o 20 procent wyższym ryzykiem wystąpienia migotania przedsionków, jednej z form arytmii serca - wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez chińskich naukowców, a opublikowanego we wtorek w czasopiśmie "Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology". Mówiąc o regularnym sięganiu po tego typu napoje, wskazują na spożywanie co najmniej dwóch litrów tygodniowo, czyli średnio niecałej puszki dziennie.

Badanie przeprowadzone zostało na podstawie informacji o ponad dwustu tysiącach osób, zarejestrowanych w bazie danych UK Biobank. Osoby objęte analizą były w wieku od 37 do 73 lat. Nieco więcej niż połowę z nich stanowiły kobiety. W ramach pracy naukowcy przestudiowali informacje z okresu około 10 lat.

Dietetyczne napoje gazowane a arytmia

Jak ustalili akademicy, w porównaniu z osobami niespożywającymi sztucznie słodzonych napojów gazowanych, u osób, które regularnie po nie sięgały, odnotowano o 20 procent wyższe ryzyko wystąpienia migotania przedsionków. Ci, którzy pili podobne napoje słodzone cukrem, obciążeni było ryzykiem większym o 10 procent. Z kolei w przypadku osób wybierających niedosładzane soki warzywne i owocowe było ono niższe o 8 procent.

Co ważne, w swoim badaniu naukowcy wykazali jedynie korelację między dietetycznymi napojami a migotaniem przedsionków, nie zaś związek przyczynowo-skutkowy. Wyniki nie pozwalają też na "jednoznaczne stwierdzenie, że jeden (napój - red.) jest gorszy dla zdrowia od innych" - ocenia główny autor badania dr Ningjian Wang. "Mimo to zalecamy, by ludzie w miarę możliwości ograniczyli lub nawet całkowicie zaprzestali konsumpcji napojów słodzonych słodzikami czy cukrem" - dodaje naukowiec, cytowany przez CNN.

Czym jest migotanie przedsionków?

Migotanie przedsionków to jedna z częściej występujących form arytmii serca. Objawia się ona przede wszystkim uczuciem ścisku w klatce piersiowej i kołataniem czy niemiarowym biciem serca. O jej występowaniu mogą też świadczyć duszności czy zmęczenie. W przypadku niektórych dolegliwość ta jest jednak zupełnie bezobjawowa. To szczególnie niebezpieczne, jako że nieleczona może prowadzić do udaru mózgu, zawału serca, a także zwiększać ryzyko demencji czy chorób nerek.

Zgodnie z szacunkami stowarzyszenia Heart Rhythm Society, zrzeszającego specjalistów z zakresu zaburzeń rytmu serca z ponad 90 krajów, globalnie na migotanie przedsionków cierpi nawet 40 milionów osób. W Polsce z problemem zmaga się około 600-700 tysięcy osób - wskazywały szacunki Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 2021 roku.

