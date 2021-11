Wywiad w Kijowie odnotowuje wzrost "gotowości bojowej rosyjskich wojsk okupacyjnych" w Donbasie

Zwiększenie "intensywności dezinformacji"

Wcześniej tego dnia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że to Ukraina ma "agresywne pomysły" w odniesieniu do terenów Donbasu. We wtorek Pieskow oznajmił z kolei, że zdaniem Rosji Ukraina przygotowuje się do siłowego rozwiązania problemu separatystycznych tzw. republik ludowych w Donbasie.