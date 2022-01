Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba: Władimir Putin jest mistrzem wzbudzania strachu. On rozumie jedynie język siły

Władimir Putin zatrzymuje się tylko tam, gdzie zostaje zatrzymany. On rozumie jedynie język siły. Nasza siła tkwi w naszej jedności - stwierdził w rozmowie z niemieckim "Bildem" szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba. Tak odpowiedział na pytanie o to, jak jego zdaniem Zachód powinien reagować na groźby prezydenta Rosji.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild", opublikowanym w niedzielę, stwierdził, że prezydent Władimir Putin, przywódca Federacji Rosyjskiej, jest "mistrzem wzbudzania strachu" i sam stworzył kryzys, by mieć powód do żądania ustępstw.

- Z biegiem lat uwidocznił się jego model zachowania. Najpierw stwarza problemy i kryzysy, potem zaprasza innych do wspólnej dyskusji nad rozwiązaniami, a w końcu oferuje rozwiązania wymagające ustępstw ze strony przeciwników. Widzieliśmy to już wiele, wiele razy - podkreślił Dmytro Kułeba.

Władimir Putin "rozumie jedynie język siły"

Szef ukraińskiej dyplomacji stwierdził, że Putin "zatrzymuje się tylko tam, gdzie zostaje zatrzymany". - On rozumie jedynie język siły. Nasza siła tkwi w jedności. Konieczne jest dalsze pokazywanie Rosji, jaką cenę będzie musiała zapłacić za dalszą agresję, a jednocześnie angażowanie Moskwę w proces dyplomatyczny, zmuszanie jej do dyplomacji zamiast użycia siły - tłumaczył.

- Sytuacja byłaby mniej bezpieczna dla Ukrainy, gdyby Rosji udało się podzielić Zachód lub zmusić Ukrainę i jej sojuszników do pogwałcenia jej własnych podstawowych zasad. Ale Rosji się to nie udało. Wspólna strategia powstrzymywania działa i wzmacnia bezpieczeństwo w regionie - powiedział minister. I dodał: - Wierzę w siłę dyplomacji. Chciałbym także podkreślić, że wszystkie nasze wysiłki mają na celu zniechęcenie Rosji do dalszej eskalacji i zmuszenie jej do zmniejszenia napięć. Ukraina szuka pokoju, bezpieczeństwa i stabilności dla siebie i dla całej Europy. Bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo Europy.