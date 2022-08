Napięcie na linii Izrael - Palestyna. Islamski Dżihad: zginął kolejny przywódca organizacji

Od piątku Palestyński Islamski Dżihad wystrzelił ze Strefy Gazy w kierunku Izraela 200 rakiet - przekazały izraelskie siły zbrojne. Miał to być odwet za zabicie jednego z przywódców Islamskiego Dżihadu, Taisira al-Dżabariego. Organizacja, uznawana przez szereg krajów za terrorystyczną, poinformowała w niedzielę, że w odwetowym nalocie sił izraelskich na Strefę Gazy w sobotę wieczorem zginął kolejny z jej liderów, Khaled Mansour.

Palestyński Islamski Dżihad oświadczył, że zginął między innymi Khaled Mansour - jeden z przywódców organizacji. "Opłakujemy śmierć naszego przywódcy, członka rady bezpieczeństwa i dowódcy południowego regionu Strefy Gazy, który zginął w sobotę męczeńską śmiercią" - napisano w oświadczeniu. Islamski Dżihad przekazał, że w odwecie zaatakował Izrael rakietami dalekiego zasięgu. Nie ma informacji, by w tym ataku ktoś ucierpiał.

Kolejny zabity lider

To kolejny zabity w izraelskim ostrzale Strefy Gazy lider tej organizacji, W piątek zginął wysokiej rangi dowódca wspieranego przez Iran Islamskiego Dżihadu Taisir al-Dżabari, choć nie on "był ostatecznym celem" ataku. Powiedział to na konferencji prasowej jeden z rzeczników armii izraelskiej, Ran Kochaw, sugerując, że operacja wojskowa będzie kontynuowana. Izrael podjął operację pod kryptonimem "Wstający świt" jako atak uprzedzający po tym, jak Palestyński Islamski Dżihad od wtorku zapowiadał odwet za aresztowanie w Dżeninie jego przywódcy w Strefie Gazy Bassama Saadiego.