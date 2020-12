Erdogan uznaje Macrona za "kłopot" dla Francji. W odpowiedzi komentarz o "inwektywach" w polityce

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził w piątek nadzieję, że Francja wkrótce "pozbędzie się problemu", jakim jest Emmanuel Macron. Turecki przywódca określił Macrona jako obciążenie dla Francji. W odpowiedzi na zarzuty francuski przywódca zapewnił, że "wierzy we wzajemny szacunek" między politykami.

- Macron jest dla Francji obciążeniem. Z Macronem Francja przechodzi właśnie przez bardzo niebezpieczny okres - powiedział dziennikarzom Recep Tayyip Erdogan. Prezydent Turcji wyraził nadzieję, że "Francja pozbędzie się kłopotu, jakim jest Macron, tak szybko, jak to tylko możliwe".

Macron: nie jesteśmy Węgrami czy Turcją

Do zarzutów Erdogana Emmanuel Macron odniósł się w wywiadzie dla portalu Brut. - Wierzę we wzajemny szacunek. Myślę, że stosowanie inwektyw w relacjach między politycznymi przywódcami nie jest dobrą metodą - powiedział francuski prezydent, cytowany przez France24.

Zapytany o rzekomą "erozję wolności", którą Francji zarzucają niektórzy politycy i media, odpowiedział, że "to wielkie kłamstwo". - Nie jesteśmy Węgrami czy Turcją - tłumaczył, dodając, że to Erdogan organicza wolność swoich obywateli.

Napięcie między Paryżem i Ankarą

Napięcia dyplomatyczne między Paryżem a Ankarą narastają od kilku miesięcy. Turcja zagroziła w środę, że "zdecydowanie zareaguje" na zdelegalizowanie we Francji skrajnie prawicowej tureckiej grupy Szarych Wilków. Francuskie MSW w uzasadnieniu tego kroku przekazało, że jest to niewielka grupa, która "podżega do dyskryminacji i nienawiści i jest zaangażowana w działania (pełne) przemocy".