Prezydent Tajwanu ostrzega Chiny przed "militarnym ryzykanctwem"

Prezydent Tajwanu Caj Ing-wen w orędziu noworocznym przypomniała władzom w Pekinie, że "konflikt militarny nie jest odpowiedzią", przestrzegając przed jego wszczynaniem. Pekin odpowiedział stwierdzeniem, że dążenie do niepodległości zepchnie Tajwan w "głęboką przepaść" i doprowadzi do "katastrofy".

Pekin grozi "głęboką katastrofą"

Po przemówieniu Caj rzeczniczka chińskiego rządowego biura do spraw Tajwanu Zhu Fenglian zapewniła, że Pekin "jest skłony do starań o perspektywę pokojowego zjednoczenia" z Tajwanem. - Ale jeśli separatystyczne siły, dążące do niepodległości Tajwanu, będą dalej prowokować i wymuszać, a nawet przekraczać czerwoną linię, będziemy musieli podjąć zdecydowane środki – ostrzegła.