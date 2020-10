Japonia i Indonezja wzywają do redukcji napięć na Morzu Południowochińskim. Chcą też wzmocnić współpracę obronną i przyspieszą rozmowy o eksporcie japońskiego sprzętu wojskowego - zapowiedzieli japoński premier Yoshihide Suga i prezydent Indonezji Joko Widodo. - Chciałbym na nowo podkreślić wagę nieuciekania się do przemocy i wymuszeń przez wszystkie kraje, których dotyczą kwestie Morza Południowochińskiego - podkreślił szef japońskiego rządu.

Kluczowe znaczenie

Indonezja była drugim przystankiem na trasie zagranicznej podróży szefa japońskiego rządu, odkąd we wrześniu Yoshihide Suga objął ten urząd po ustąpieniu swojego poprzednika Shinzo Abego. Wcześniej Suga odwiedził Wietnam, gdzie uzgodnił podpisanie porozumienia dotyczącego umożliwienia sprzedaży do tego kraju sprzętu i technologii wojskowych.

- Chciałbym na nowo podkreślić wagę nieuciekania się do przemocy i wymuszeń przez wszystkie kraje, których dotyczą kwestie Morza Południowochińskiego i dążenia (w zamian) do pokojowych rozwiązań sporów na podstawie prawa międzynarodowego - podkreślił w środę japoński polityk.

Indonezja nie jest stroną konfliktu

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, Suga wyjaśnił, że promując swoją regionalną wizję, władze w Tokio nie stawiają sobie za cel utworzenia "azjatyckiego NATO". To odniesienie do stanowiska Chin: rozmowy Japonii z Indiami, Australią i Stanami Zjednoczonymi w ramach nieformalnego forum Pekin określił jako "mini-NATO", którego celem miałoby być zahamowanie chińskiego rozwoju.

Pekin zgłasza historyczne pretensje do 90 procent obszaru Morza Południowochińskiego, w tym do wód należących w świetle obowiązującego prawa międzynarodowego do okolicznych państw - Wietnamu, Filipin, Malezji i Brunei. Akwen, przez który odbywa się tranzyt większości chińskich towarów, jest bogaty w zasoby i strategicznie położony. Stany Zjednoczone prowadzą na spornym terytorium regularne patrole, tzw. ćwiczenia swobody żeglugi.