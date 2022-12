Kosowo. Strzały w pobliżu patrolu sił pokojowych NATO

czytaj dalej

Sześć osób zginęło, a dwie trafiły do szpitali po tym, gdy autokar zjechał z prostej drogi i wpadł do wezbranej rzeki w północno-zachodniej Hiszpanii. Przyczyna wypadku nie jest znana. Szef regionu zasugerował, że przyczyniły się do niego złe warunki atmosferyczne.