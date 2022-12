Belgrad chce wprowadzić serbskie siły do Kosowa. Jest wniosek do misji NATO

Rząd Serbii podjął decyzję o skierowaniu do kontyngentu sił pokojowych NATO KFOR prośby o wprowadzenie serbskich sił bezpieczeństwa na terytorium Kosowa - poinformował prezydent Serbii Aleksandar Vuczić. Sprecyzował, że chodzi o tysiąc serbskich żołnierzy i policjantów.

Aleksandar Vuczić wyjaśnił, że w czwartek wniosek został przesłany do dowództwa KFOR w formie elektronicznej, a w piątek zostanie przekazany na granicy Kosowa i Serbii .

Agencja Reutera zauważa, że to pierwszy raz, kiedy Belgrad prosi o rozmieszczenie wojsk w Kosowie od czasu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ , kończącej wojnę w latach 1998-1999, podczas której NATO zbombardowało Jugosławię składającą się z Serbii i Czarnogóry w celu ochrony Kosowa.

Vuczić: To znacznie zmniejszy napięcia

- Myślę, że będzie to ważne dla ochrony ludności serbskiej, a przede wszystkim kontroli tego, co nazywane jest przejściami granicznymi, a właściwie – administracyjnymi przejściami granicznymi Jarinje i Brnjak. To znacznie zmniejszy napięcia i będzie dobrym rozwiązaniem – dodał.