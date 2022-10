Napastnik "był przygotowany na to, by zatrzymać i skrzywdzić" Nancy Pelosi. Usłyszał zarzuty

W akcie oskarżenia prokuratura federalna twierdzi, że włamując się w piątek w nocy do rezydencji Pelosich w San Francisco, napastnik "był przygotowany na to, by zatrzymać i skrzywdzić spiker Pelosi" oraz że miał przy sobie plastikowe kajdanki jednorazowe, taśmę, sznur i co najmniej jeden młotek.

Jak podała policja, gdy funkcjonariusze dotarli do domu Pelosich, 82-letni Paul Pelosi i napastnik szarpali się ze sobą i obaj trzymali w rękach młotek. Napastnik potem wytrącił Pelosiemu narzędzie z ręki i uderzył go w głowę.

- Ma pękniętą czaszkę z wgnieceniem, przeszedł operację. Z tego, co wiemy, operacja się udała. Lekarze mówią, że wróci do pełni zdrowia. Oprócz tego ma obrażenia dłoni i ramienia - relacjonował stan Pelosiego z Waszyngtonu korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Opisując szczegóły zdarzenia, Wrona podał, że napastnik wtargnął do domu Pelosich po godzinie drugiej nad ranem. - Wszedł tylnym wejściem, przeszedł na pierwsze piętro i do sypialni, w której znajdował się Paul Pelosi. Zaatakował go. Wiemy, że chciał go związać, starał się go skrępować. Jakimś cudem Paul Pelosi przekonał napastnika, żeby ten pozwolił mu pójść do toalety. Tam wykręcił numer alarmowy - opisał Wrona.