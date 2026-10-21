Świat Katastrofa francuskiego myśliwca. Nie żyje członek załogi, szukają drugiego Oprac. Aleksandra Sapeta |

Rogeville, Francja Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Serge Goujon/Shutterstock

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Myśliwiec Mirage 2000D należał do bazy lotniczej Nancy-Ochey i wykonywał lot szkoleniowy.

We wtorek około godziny 23 maszyna rozbiła się w pobliżu miejscowości Rogeville, położonej 30 kilometrów na północny zachód od Nancy - poinformowały w środę francuskie siły powietrzne, na które powołała się agencja AFP.

Źródło: Google Maps

Akcja poszukiwawcza służb

Zginęła jedna osoba. Służby kontynuują poszukiwania drugiego członka załogi.

Burmistrz Rogeville Pascal Doyotte powiedział, cytowany przez radio ICI Lorraine, że świadkowie słyszeli wieczorem głośną eksplozję i widzieli kulę ognia. Jak dodał, w poszukiwaniach drugiego członka załogi uczestniczą strażacy, lotnicze zespoły ratownicze oraz żandarmeria. Do przeszukania terenu używany jest również śmigłowiec.

Przyczyny katastrofy nie są na razie znane.