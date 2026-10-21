Katastrofa francuskiego myśliwca. Nie żyje członek załogi, szukają drugiego
Myśliwiec Mirage 2000D należał do bazy lotniczej Nancy-Ochey i wykonywał lot szkoleniowy.
We wtorek około godziny 23 maszyna rozbiła się w pobliżu miejscowości Rogeville, położonej 30 kilometrów na północny zachód od Nancy - poinformowały w środę francuskie siły powietrzne, na które powołała się agencja AFP.
Akcja poszukiwawcza służb
Zginęła jedna osoba. Służby kontynuują poszukiwania drugiego członka załogi.
Burmistrz Rogeville Pascal Doyotte powiedział, cytowany przez radio ICI Lorraine, że świadkowie słyszeli wieczorem głośną eksplozję i widzieli kulę ognia. Jak dodał, w poszukiwaniach drugiego członka załogi uczestniczą strażacy, lotnicze zespoły ratownicze oraz żandarmeria. Do przeszukania terenu używany jest również śmigłowiec.
Przyczyny katastrofy nie są na razie znane.