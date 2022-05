Pelosi w Rzeszowie z "jasnym przesłaniem": podziwiamy bohaterów, chcemy jak najszybszego rozwiązania konfliktu

Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów USA przyjechała w niedzielę do Polski, do Rzeszowa. Wcześniej była w Kijowie. Podkreśliła, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu angażują się wraz z Polską w pomoc Ukrainie. - Stoimy ramię w ramię z Ukrainą. Będziemy stali do momentu, w którym zwycięży - zapewniła.