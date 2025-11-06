Nancy Pelosi odejdzie z Kongresu po czterech dekadach

Nancy Pelosi na nagraniach archiwalnych Źródło: Archiwum Reuters

Nancy Pelosi oznajmiła, że w 2026 roku nie będzie ubiegać się o reelekcję do Kongresu i tym samym w styczniu 2027 roku odejdzie na emeryturę. Jedna z najważniejszych postaci na amerykańskiej scenie politycznej i wieloletnia liderka demokratów będzie miała wtedy 86 lat.

- Tworzyliśmy historię, tworzyliśmy postęp - powiedziała Pelosi na nagraniu zamieszczonym w internecie zatytułowanym "Dziękuję, San Francisco". To jako przedstawicielka tego regionu zasiada w Izbie Reprezentantów od 2023 roku.

- Możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy, ale nadal jest jeszcze dużo do zrobienia - dodała.

Kariera Pelosi w Kongresie rozpoczęła się blisko cztery dekady temu, gdy w 1987 roku wygrała wybory uzupełniające i po raz pierwszy objęła funkcję kongresmenki.

W 2007 roku jako pierwsza i jak dotąd jedyna kobieta w historii Pelosi została spikerką Izby Reprezentantów. Pełniła tę funkcję do 2011 roku, kiedy republikanie przejęli kontrolę nad Kongresem, jednak wróciła na to stanowisko osiem lat później.

Po utracie przez demokratów większości w Izbie w wyborach 2022 roku ustąpiła z kierownictwa partii, oddając władzę w ręce Hakeema Jeffriesa, uważanego za jej protegowanego. Od tego czasu przyjęła tytuł emerytowanej przewodniczącej (speaker emerita).

Pelosi stała na czele demokratów w niższej Izbie Kongresu za czasów rządów Baracka Obamy i Joe Bidena. Jej umiejętność utrzymania jedności wśród poszczególnych frakcji demokratów i zdolności legislacyjne były kluczowe dla wielu sukcesów politycznych obu administracji.

Była też uważana za główną postać stojącą za skłonieniem prezydenta Joe Bidena do wycofania się z wyścigu o reelekcję w 2024 roku.

W opozycji, Pelosi stała na czele oporu wobec polityki Donalda Trumpa, szczególnie podczas jego pierwszej kadencji. Była z tego powodu częstym obiektem ataków republikanów, którzy przedstawiali ją jako symbol liberalnych elit z San Francisco, a sam prezydent Trump nadał jej przydomek "Szalona Nancy".

Pelosi urodziła się w politycznej rodzinie, jako córka byłego kongresmena i burmistrza Baltimore, jednak do czynnej polityki weszła dopiero w drugiej połowie życia. Wcześniej była znana głównie z organizowania kolacji w celu zbierania funduszy na kampanie demokratów.

"Wielokrotnie mówiłem, że Nancy Pelosi była jedną z najlepszych spikerek Izby Reprezentantów w historii" - napisał Joe Biden na portalu X. "Poświęciła większość swojego życia temu krajowi i Ameryka będzie zawsze jej za to wdzięczna" - dodał.

