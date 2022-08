Nancy Pelosi na Tajwanie. Spikerka Izby Reprezentantów: to jedno z najbardziej wolnych społeczeństw na świecie

Pelosi rozpoczęła w poniedziałek wizytę po regionie Indo-Pacyfiku. Głównymi tematami jej rozmów są bezpieczeństwo, partnerstwo gospodarcze i demokratyczne zarządzanie w regionie. Pierwszym przystankiem przewodniczącej Izby Reprezentantów USA był Singapur. We wtorek przybyła do Malezji, skąd udała się na Tajwan. Następnie poleci do Korei Południowej, a na zakończenie podróży - do Japonii. Jej wizyta na Tajwanie już od kilku dni budziła spore kontrowersje.