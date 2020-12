Adolf Hitler wygrał wybory lokalne w Namibii. "Gdy byłem dzieckiem, to było dla mnie zupełnie normalne imię"

Polityk, którego pełne imię to Adolf Hitler Uunona, w zeszłym tygodniu został wybrany do lokalnej rady w regionie Oshana na północy Namibii. W swoim okręgu zdobył 85 procent głosów mieszkańców.

W wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Bild", cytowanym również przez brytyjskiego nadawcę BBC, Uunona wyjaśnia, że nic go nie łączy z nazistowską ideologią. Co więcej, w swojej ojczyźnie znany jest jako antyapartheidowy aktywista i został wybrany z ramienia partii, która w przeszłości zwalczała kolonializm i rządy białych posiadaczy ziemskich.

Polityk partii SWAPO przyznał, że jego ojciec nazwał go w ten sposób na cześć kanclerza Trzeciej Rzeszy. Dodał jednak, że "prawdopodobnie nie rozumiał on, co sobą reprezentował Adolf Hitler". - Gdy byłem dzieckiem, to było dla mnie zupełnie normalne imię. Dopiero, kiedy dorosłem, zdałem sobie sprawę, że ten człowiek chciał podporządkować sobie cały świat - wyznał polityk. Zapewnił, że nie podziela wizji świata zbrodniarza odpowiedzialnego za miliony ofiar Holokaustu i II wojny światowej.