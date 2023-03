Nakaz aresztowania Putina. "To początek procesu pociągania do odpowiedzialności"

To początek rozliczeń - tak na decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) o wydaniu nakazu aresztowania Władimira Putina zareagował wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josep Borrell. Z zadowoleniem decyzję MTK przyjęły brytyjskie i francuskie resorty dyplomacji.

"Decyzja MTK o wydaniu nakazu aresztowania Władimira Putina za zbrodnię wojenną bezprawnego deportowania i wywożenia dzieci z Ukrainy do Rosji jest początkiem procesu pociągania do odpowiedzialności. Doceniamy i wspieramy pracę MTK. Nie może być bezkarności" - napisał Borrell na Twitterze.

Nakaz aresztowania Putina

MTK wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury uznając, że są realne podstawy by sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.