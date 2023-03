Nakaz aresztowania Putina. Prezes MTK: to ważny moment w procesie wymierzania sprawiedliwości

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania dla prezydenta Rosji Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz do spraw dzieci Marii Lwowej-Biełowej, oskarżając ich o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w Ukrainie. - Istnieją wiarygodne podstawy do uznania zarzutów wobec tych osób. Trybunał wykonuje swoją pracę. Sędziowie wydali nakazy aresztowania. Ich realizacja zależy od współpracy międzynarodowej - powiedział prezes MTK, sędzia Piotr Hofmański.

Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego, sędzia Piotr Hofmański potwierdził, że wobec prezydenta Rosji Władimira Putina oraz Marii Lwowej-Biełowej, rosyjskiej prezydenckiej komisarz ds. dzieci został wydany nakaz aresztowania "za domniemane zbrodnie wojenne w postaci deportacji dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej".

- Treść nakazu jest tajna w celu ochrony ofiar. MTK przywiązuje dużą wagę do ochrony ofiar, szczególnie dzieci. Niemniej jednak sędziowie postanowili upublicznić informację o nakazie w interesie wymiaru sprawiedliwości i zapobieżenia popełnianiu następnych przestępstw - zakomunikował.

- To ważny moment w procesie wymierzania sprawiedliwości przez Trybunał. Sędziowie zapoznali się z informacjami i dowodami przedstawionymi przez prokuratora i zdecydowali, że istnieją wiarygodne podstawy do uznania zarzutów wobec tych osób. Trybunał wykonuje swoją pracę. Sędziowie wydali nakazy aresztowania. Ich realizacja zależy od współpracy międzynarodowej - dodał.

Nakaz aresztowania dla Władimira Putina

Agencja Reutera wcześniej przekazała, że Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku z podejrzeniem o bezprawną deportację dzieci i bezprawny wywóz ludzi z terytorium Ukrainy do Rosji .

W związku z tymi samymi zarzutami MTK objął nakazem aresztowania także rosyjską komisarz do spraw dzieci Marię Lwową-Biełową.

W komunikacie MTK wskazano, że "istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie, za dokonanie tych czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi oraz/lub za pośrednictwem innych osób, jak również za brak wystarczającej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub zezwolili na ich popełnienie, a którzy to podlegali jego faktycznej władzy i kontroli".

MTK posiada uprawnienia do rozpoznawania przypadków zbrodni wojennych, ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych na terytorium ponad 120 krajów, które przyjęły w 2002 roku Statut Rzymski, czyli dokument ustanawiający ten sąd. W 2016 roku Rosja wycofała się ze Statutu.

Ukraina również nie jest stroną Statutu, jednak zadeklarowała już wcześniej, że zaakceptuje jurysdykcję MTK w odniesieniu do zbrodni popełnionych na jej terytorium, jeśli Trybunał zdecyduje się je zbadać.

Portal brytyjskiego nadawcy BBC zaznacza, że MTK nie ma uprawnień do aresztowania podejrzanych i może sprawować jurysdykcję w państwach, które podpisały Statut Rzymski. Trybunał polega na władzach państwowych, które pomagają w dokonywaniu aresztowań i przewiezieniu podejrzanych do Hagi.

"NYT" o konsekwencjach wystawienia nakazu aresztowania

O możliwości wszczęcia pierwszych postępowań w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę przez międzynarodowy trybunał pisał w poniedziałek "New York Times". Prawdopodobieństwo doprowadzenia do procesu jest niewielkie. Nie wydaje się bowiem możliwe, by Rosja zgodziła się na osądzenie swoich oficjeli, a MTK nie może rozpatrywać spraw zaocznie - poinformowała amerykańska gazeta.