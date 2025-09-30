"Największy od dziewięciu lat". Putin ogłasza pobór do wojska

Władimir Putin obserwuje ćwiczenia wojskowe Zapad 2025 Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgodnie z dekretem Władimira Putina, od 1 października do 31 grudnia tego roku do wojska ma zostać powołanych 135 tysięcy osób w wieku od 18 do 30 lat. To o dwa tysiące więcej rekrutów niż jesienią ubiegłego roku - napisał portal Moscow Times.

Przypomniał, że jak dotąd największy jesienny pobór został ogłoszony jesienią 2016 roku, kiedy władze planowały powołać do służby 152 tysiące Rosjan.

W jesiennej kampanii 2022 roku, po inwazji zbrojnej na Ukrainę, Kreml ogłosił powołanie do armii 120 tysięcy rekrutów, w 2023 roku - 130 tysięcy, w zeszłym roku - 133 tysiące - wymienił Moscow Times.

Pobory wiosenne

Więcej żołnierzy trafia do armii rosyjskiej po wiosennych poborach. W tym roku liczba ta sięgnęła 160 tysięcy Rosjan. W 2022 roku wiosną do rosyjskiej armii trafiło 134,5 tysiąca osób, rok później - 147 tysięcy poborowych. W 2024 roku pobór objął 150 tysięcy młodych mężczyzn.

Mobilizacja w Rosji. Wideo archiwalne Źródło: Archiwum Reuters

Od przyszłego roku pobór do służby wojskowej w Rosji może być całoroczny. Projekt ustawy w tej sprawie został zatwierdzony przez niższą izbę parlamentu, Dumę Państwową, w pierwszym czytaniu - podał Moscow Times.

Poprawki przewidują, że terminy poboru zostaną rozszerzone od 1 stycznia do 31 grudnia. Obecnie są to wiosenne i jesienne miesiące - od 1 kwietnia do 15 lipca i od 1 października do 31 grudnia.

Władimir Putin Źródło: EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Rosja od lutego 2022 roku prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie. We wrześniu 2022 roku Putin ogłosił talk zwaną częściową mobilizację, która formalnie trwa do dziś, ponieważ nie ma dekretu o jej zakończeniu. Jednocześnie w Rosji nadal jest prowadzony pobór do armii na służbę zasadniczą mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat - przypomniała rosyjska sekcja Radia Swoboda.

Rozgłośnia dodała, że w latach 2023 i 2024 głównym mechanizmem uzupełniania szeregów armii rosyjskiej prowadzącej wojnę przeciwko Ukrainie było podpisywanie kontraktów z resortem obrony.

OGLĄDAJ: TVN24 HD