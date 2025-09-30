Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Największy od dziewięciu lat". Putin ogłasza pobór do wojska

rosyjscy zolnierze 09042025 02
Władimir Putin obserwuje ćwiczenia wojskowe Zapad 2025
Źródło: Reuters
Rosyjski przywódca Władimir Putin podpisał dekret o poborze do armii. "Będzie to największy jesienny pobór w ciągu ostatnich dziewięciu lat" - komentuje decyzję Putina niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times.

Zgodnie z dekretem Władimira Putina, od 1 października do 31 grudnia tego roku do wojska ma zostać powołanych 135 tysięcy osób w wieku od 18 do 30 lat. To o dwa tysiące więcej rekrutów niż jesienią ubiegłego roku - napisał portal Moscow Times.

Przypomniał, że jak dotąd największy jesienny pobór został ogłoszony jesienią 2016 roku, kiedy władze planowały powołać do służby 152 tysiące Rosjan.

Rosyjskie wojska okrążone. "Kocioł" w strategicznym miejscu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosyjskie wojska okrążone. "Kocioł" w strategicznym miejscu

W jesiennej kampanii 2022 roku, po inwazji zbrojnej na Ukrainę, Kreml ogłosił powołanie do armii 120 tysięcy rekrutów, w 2023 roku - 130 tysięcy, w zeszłym roku - 133 tysiące - wymienił Moscow Times.

Pobory wiosenne

Więcej żołnierzy trafia do armii rosyjskiej po wiosennych poborach. W tym roku liczba ta sięgnęła 160 tysięcy Rosjan. W 2022 roku wiosną do rosyjskiej armii trafiło 134,5 tysiąca osób, rok później - 147 tysięcy poborowych. W 2024 roku pobór objął 150 tysięcy młodych mężczyzn.

rosja
Mobilizacja w Rosji. Wideo archiwalne
Źródło: Archiwum Reuters

Od przyszłego roku pobór do służby wojskowej w Rosji może być całoroczny. Projekt ustawy w tej sprawie został zatwierdzony przez niższą izbę parlamentu, Dumę Państwową, w pierwszym czytaniu - podał Moscow Times.

Poprawki przewidują, że terminy poboru zostaną rozszerzone od 1 stycznia do 31 grudnia. Obecnie są to wiosenne i jesienne miesiące - od 1 kwietnia do 15 lipca i od 1 października do 31 grudnia.

Władimir Putin
Władimir Putin
Źródło: EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Rosja od lutego 2022 roku prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie. We wrześniu 2022 roku Putin ogłosił talk zwaną częściową mobilizację, która formalnie trwa do dziś, ponieważ nie ma dekretu o jej zakończeniu. Jednocześnie w Rosji nadal jest prowadzony pobór do armii na służbę zasadniczą mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat - przypomniała rosyjska sekcja Radia Swoboda.

Rozgłośnia dodała, że w latach 2023 i 2024 głównym mechanizmem uzupełniania szeregów armii rosyjskiej prowadzącej wojnę przeciwko Ukrainie było podpisywanie kontraktów z resortem obrony.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/akw

Źródło: Moscow Times, Radio Swoboda, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

Udostępnij:
TAGI:
RosjaWojsko rosyjskieUkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Jens Stoltenberg
Stoltenberg o zamiarach Trumpa: rozważał wykluczenie kilku krajów
Świat
Meksyk
Miesiąc opadów w niecałe trzy godziny
METEO
Lotnisko Chopina ostrzega przed oszustami (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Zawrócił zaraz po starcie
WARSZAWA
Tomasz Siemoniak
Jakie pytanie Siemoniak zadałby Ziobrze. "Czy stać go na coś takiego?"
Polska
imageTitle
"Nie należy przejmować się zasadami". Stanowczy głos Świątek
EUROSPORT
Małe surykatki w warszawskim zoo
Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby
WARSZAWA
Donald Trump
YouTube zapłaci Trumpowi ponad 24 miliony dolarów
BIZNES
Biełogrod
W mieście "zapanowały ciemności". Moment ataku na rosyjską elektrociepłownię
Świat
imageTitle
Mourinho obrażany przez kibiców klubu, którego jest legendą. Będzie kara
EUROSPORT
Wypadek z udziałem 14-latka na hulajnodze
Nieprzytomnego 14-latka zabrał do szpitala śmigłowiec
Kujawsko-Pomorskie
Kobieta w szpitalu
Od dziś zmiany w dostępie do opieki zdrowotnej dla Ukraińców
BIZNES
Strażnicy graniczni, Kraków Balice
Z lotniska do więzienia
Kraków
Zorza polarna, Kraśnik (Zachodniopomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
METEO
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 19-latka
Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków
WARSZAWA
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
"Może być trochę szokujące". Kanclerz Niemiec o Rosji
Świat
imageTitle
Gol Piątka w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Na wagę remisu
EUROSPORT
Taszkient jest stolicą Uzbekistanu
Masowe zatrucie. Niemal dwa tysiące przedszkolaków w szpitalach
Świat
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Zginęło 228 osób. Kolejny rozdział po największej katastrofie w dziejach Air France
Świat
imageTitle
Polacy walczą w Sheffield o bilety do Nankinu
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: dziwi mnie zanegowanie prezydenta Dudy przez BBN
Polska
Szymon Hołownia chce odejść z polskiej polityki
Hołownia stara się o stanowisko w ONZ. Polityczny projekt "wyczerpał się"
Polska
Władimir Putin
Były szef Pentagonu: Putin chce sprawdzić zdolność Europejczyków do współpracy
Polska
ziobro pap 2
Ziobro doprowadzony, plan USA w sprawie Strefy Gazy, Hołownia aplikuje do ONZ
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, jesień
Taki będzie ostatni dzień września. Prognoza na dziś
METEO
imageTitle
Wyskakał sobie wyjazd na igrzyska? "Byłbym przeszczęśliwy"
EUROSPORT
imageTitle
Ładne gole i emocje w Lublinie. Radomiak grał do końca
Najnowsze
WODA
Woda niezdatna do picia. Alert RCB dla jednego powiatu
Polska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Starcie w Polsce 2050. Nieoficjalnie: zdecydowały dwa głosy
Polska
Leki
W Gdańsku powstają nowoczesne leki na raka
Marek Nowicki
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o "regermanizacji" Dolnego Śląska
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica